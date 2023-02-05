İYİP Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunacak

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" ifadelerine İYİP'ten ilk tepki parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan geldi.

Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yaşar Okuyan'ın iddiasını yalanlamıştı.

İYİP Sözcüsü Kürşat Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Okuyan hakkında yarın suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Zorlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz."