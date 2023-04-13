İYİP ve HDP'ye AKPM'den ziyaret

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportör heyeti, seçim öncesi gözlem misyonu kapsamında, TBMM'de, İYİP ve HDP gruplarını ziyaret etti.

İYİP Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve İYİP Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ile görüşen heyette Frank Schwabe, Kestutis Masiulis, Mireille Clapot, Lord Simon Russell, George Loucaides ve John Howell yer aldı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Heyet, daha sonra HDP grubunu ziyaret ederek, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile görüştü.

Alman parlamenter Frank Schwabe başkanlığındaki 6 kişilik heyetin 12-13 Nisan tarihlerinde Ankara’da cumhurbaşkanı adayları ve yarışa katılacak siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerde bulunacağı açıklanmıştı.

AKPM Türk heyeti üyeleri ve TBMM Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla, Ankara'daki diplomatik misyonların temsilcileri de heyetin ziyareti sırasında görüşeceği kişiler arasında yer alıyor.