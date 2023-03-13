İYİP Sözcüsü Zorlu: Kanaatim odur ki altılı masa Cumhur İttifakı olmuştur

İYİP Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nin bir bütün içerisinde 14 Mayıs seçimlerine hazırlandığını belirten Zorlu "Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı takvim gereğince bugün Genel İdare Kurulumuzda seçim takvimine yönelik bazı hususları belirginleştirdik" dedi.

Milletvekili aday adaylarından alacakları ücret hakkındaki kararı duyuran Zorlu "Erkekler için 30 bin lira, kadınlar için 15 bin lira, engellilerden herhangi bir ücret almayacağız yine gençlerimizden de 15 bin lira aday adaylığı başvuru ücretini almayı uygun buldu Genel İdare Kurulumuz" dedi.

Yavaş-İmamoğlu iki görevi birlikte mi yürütecek?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hem belediye başkanlığı hem cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerini yürütüp yürütemeyecekleriyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Bunlar çözülmeyecek noktalar değildir. Önemli olan irademizdir. Sayın Genel Başkanımızın önerisi ve Millet İttifakı’nın ortak mutabakatıyla varılmış bir karardır. Artık biz merkezi yönetimle yerel yönetimlerin bir arada, bir güç birliği içinde bu deprem sonrası felakete hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Bu problemler aşılır, biz milletimize verdiğimiz taahhüt, bu karanlık tabloyu ortadan kaldırmak isteyen bütün güçlerin bir arada yer almasını esas alan, milletimizin iradesini ve isteğini bu sandığa olabildiğince yansıtacak bir girişimi hayata geçirmektir. Biz irademizi esas alıyoruz.”

'Artık yepyeni bir altılı masa var'

HÜDA-PAR’ın katıldığı Cumhur İttifakı’nın genişleme çalışmalarının seçimleri etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Zorlu şunları söyledi:

“Türk siyasetinin şu anda en açık, şeffaf, milletiyle bütün gerçekleri olabildiğince paylaşan, milletine yüreğini açmış bir genel başkanla ilerleyen bir siyasi partiyiz. Bizim ilkelerimiz en başından beri belli, bunları da ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu çerçevede iş birliği süreçlerini nasıl ilerleteceğimize yönelik görüşlerimizi de kamuoyuyla paylaştık. Bahsettiğiniz siyasi partinin elbette görüşlerini biz de biliyoruz. Parti programlarında Anayasa’daki vatandaşlık tanımı dahil olmak üzere değiştirilmesine yönelik pek çok vaatleri söz konusu. Kanaatim odur ki bu sorunun muhatabı İYİ Parti değil, bu karara ortak olan Cumhur İttifakı’nın değerli paydaşlarıdır.

Millet İttifakı’nın bugüne evrilişi içerisinde bu ittifaka yönelik olarak bilhassa Cumhur İttifakı’ndan gelen eleştiriler şöyleydi: ‘Çok seslilik’, ‘Nasıl yönetecekler?’, koalisyonları çağrıştıran birtakım iddialar söz konusuydu. Biz bu çoğulculuğun, çeşitliliğin, güç birliğinin ülkemize iyi geleceğine inanıyoruz. Ancak şimdi biz artık Millet İttifakı’yız adımız da buna dönüştü. Kanaatim odur ki altılı masa Cumhur İttifakı olmuştur. Çünkü onların da diğer partilerle birlikte sayısını topladığımızda artık yepyeni bir altılı masa var.”