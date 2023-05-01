İYİP Sözcüsü Zorlu: Birinci turda kazanma ihtimalimiz yüksek

İYİP Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Kürşad Zorlu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, “Önceki seçim anketleri ile son bir haftadır yapılanlar arasında çok ciddi fark var. Millet İttifakı önde. İttifakımızın birinci turda seçimi kazanma ihtimali yüksek“ dedi.

Zorlu, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, “Yapılan anketlerin ortalamasını söyleyeyim Millet İttifakı önde. Bunu net söyleyebilirim. Birinci turda seçimi kazanma ihtimalimiz yüksek. Çok hızlı bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Önceki anketler ile son 1 haftadır yapılanlar arasında çok ciddi fark var. Milletvekili Seçimi açısından ise bizim parlamentoda birinci parti olma hedefimiz var elbette. Şu an 15 bandını aştık. Partimizin değişim adına ne yapmak istediğini insanlar görmeye başladı" ifadesini kullandı.

'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' sloganımız müthiş tuttu'

Zorlu şunları kaydetti:

"Sahadan geliyorum ve ‘Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e sloganımızın müthiş tuttuğunu görüyorum. Milletimiz ortak akış ve uzlaşma yapabilecek bir yönetim istiyor. Sloganımızın yayılmaya başlaması bizi çok mutlu etti.

Ekonomi ülkenin temel sorunu ve bu konuda çok hızlı netice elde etmemiz gerekiyor. Bizim bu anlamda çok iyi bir kadromuz var. İyi hazırlanmış bir ekonomi çözümler bütününe sahibiz şu anda. Türkiye değişime hazır bunun da ötesinde İyi Parti kadrolarının bu şekilde konuşlanmasına karşı dünyada da bir güven oluşmuş görünüyor. Dünya çapında bağımsız derecelendirme kuruluşlarından olumlu sesler geliyor. Bunlardan biri de FİTCH. Geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda buna yönelik bir karar alındığını biliyoruz Bunun hükümete yansıyabilmesi için tabii partimizin parlamentoda güçlü olması gerekiyor."

'Hükümet dağılımı için pazarlık yapmadık'

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili anlaşma sağlanırken hükümet dağılımı ile ilgili ilgili bir pazarlık yapmadıklarını iddia eden Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hatta Genel Başkanımız 2 Mart’taki toplantıda önce adayı belirleyelim sonra geçiş süreci yol haritasını konuşuruz şeklinde bir irade ortaya koydu. O gün hiç bir pazarlığın içinde olmadık, yolunu açmadık. 6 Mart’ta Millet İttifakı yeni bir heyecana kavuştu. Şimdi sahadayız ve milletimizin helal oylarını istiyoruz. Biz iktidarımızda hazine ve maliye bakanlıklarını ayıracağız. Hazine Bakanlığı’nın bizde olmasını istiyoruz ve bunu yüksek sesle söylüyoruz. Fiyat istikrarı ve güven ortamı açısından biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir sembol kuruluş. İki kanun teklifimiz olacak. Merkez Bankası’nın tarafsızlığı ve güven sağlaması için hem seçim yöntemini hem de atanma biçimini değiştireceğiz. Varlık Fonunu ise tamamen kaldırıyoruz. Tabii ki ittifak ortaklarımızdan ekonomi alanında uzman ve liyakat sahibi isimler de hükümetin ekonomik yapısının içinde olacak. Hem sağ hem de sol yani her kesimden insanlar var partimizde. Genişleyebilir bir alanımızın olması da bize avantaj sağlıyor.

'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu modeli tam nokta atışı'

Sayın Meral Akşener’in değişim adına ne yapmak istediğini milletimiz çok daha iyi görmeye başladı. İki güçlü belediye başkanının da sahada Kılıçdaroğlu’nun yanında olması modeli, gerçekten tam nokta atışı. Mansur Yavaş sosyal yardımlar ve sosyal devlet açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni örnek belediye haline getirdi. Şimdi bunu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı göreviyle Türkiye geneline yayacak. Ekrem İmamoğlu da kentleşme açısından İstanbul’un geniş imkânlarını tüm Türkiye’ye sağlayacak. Bu anlamda çok iyi gidiyor çalışmaları.

Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu’nun Yavaş ve İmamoğlu’nu yanına alarak ‘yiğitlerim’ vurgusu ile sosyal medyada paylaştığı video büyük ilgi gördü. Bu tablo aslında İyi Parti’nin önerisinin bir başarısıdır. Kolay mı oldu hayır ama başardık. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları da bu yolla tamamen bitmiş oldu."