İYİP Sözcüsü: Akşener liderler toplantısına katılmayacak

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını söyledi.

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisini sunduklarını ve yanıt beklediklerini" belirtti.

Adaylık krizi çözüldü mü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu çağrı, Millet İttifakı'nda krize yol açmıştı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener dün geceden beri yürüyen müzakerelerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun "etkili ve yetkili" cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini talep ettiği, bu talebin de CHP’de kabul gördüğü belirtiliyor.