İYİP milletvekiline saldıran AKP'li Işık: Rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde İYİP Milletvekili Hüseyin Örs’e yumrukla saldırarak yaralanmasına neden olan AKP Milletvekili Zafer Işık, "Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum" açıklamasında bulundu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm.

Bugüne kadar basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.

Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum.

Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın."