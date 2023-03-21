İYİP milletvekili aday adaylığı başvuru süresini uzattı

İYİP, 15 Mart Çarşamba günü saat 08:00’de başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 24 Mart Cuma günü saat 19:00’a kadar uzatıldığını duyuruldu.

İYİP Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti’mizin 15 Mart 2023 saat 08:00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19:00’da biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur. Başvuru süresi, bu nedenle 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19:00’a kadar uzatılmıştır. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız."

İYİP'te milletvekili başvuru ücreti 7 bin 500 lira olarak açıklanırken, engelli ve gazilerden ise ücret alınmıyor.