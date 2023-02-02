İYİP kurmayları: Akşener'in 'kapris ve koltuk' mesajı Kılıçdaroğlu'na yönelik değil

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM’de partisinin grup toplantısında gündemi değerlendi.Meral Akşener şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz mücadele pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil milletin selameti için sabredenlerin mücadelesidir. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Millet İttifakı’nı ferasetle, feragatle, fedakârlıkla kurduk. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz."

Akşener’in grup toplantısındaki bu sözleri kulisleri hareketlendirdi.

Kulislerde, Akşener’in “Bu mücadele hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız” sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “üstü kapalı” mesaj olarak yorumlandı.

'Bu mesaj genel siyasete yönelik'

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre, Akşener’in “Kemal Bey’e mesaj vermediğinin” altını çizen İYİP kurmayları, “Hedef 6’lı masa da aday da değil. Bu mesaj genel siyasete yönelik” değerlendirmesini yaptı. Kurmaylar, “Biz, masadan kazanacak aday çıksın diye uğraşıyoruz. Hiçbir şahsa karşı önyargımız yok. Masadaki genel başkanların aday olmak istemesine de itirazımız yok. İYİ Parti hiçbir adaya ‘Sen olma’ demez. Kazanacağını düşündüğümüz kendi adayımızı önerir, masanın gündemine getiririz. Kemal Bey ise Kemal Bey. Önemli olan kazanacak aday çıkması” açıklaması yaptı.

'13 Şubat’ta açıklanmaz'

“Tek adayda” ısrarlı olduklarına vurgu yapan kurmaylar, “13 Şubat’ta seçim metodolojisinde bir mutabakat sağlanır. O gün aday gündeme gelebilir ancak açıklanmaz. Her parti konuşulan isimleri kendi yetkili kurumlarında mutlaka değerlendirecektir” dedi.

İYİP kurmayları, “aday belirlenirken kamuoyu araştırmalarının da dikkate alınacağı iddiası için “Bunun yolu anketler değil” ifadelerini kullandı.

'Millet İttifakı’nın adayına liderler karar verecek'

Meral Akşener’in açıklamaları CHP Sözüsü Faik Öztrak’a da sorulmuştu. Öztrak, “Kimse merak etmesin. CHP de burada, DEVA Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İYİ Parti de burada, Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı’nın adayına liderler karar verecek. Millet İttifakı’nın adayı Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak” ifadesini kullandı.