İYİP Keçiören'de binden fazla istifa

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre Ankara’nın Keçiören ilçesinde İYİP’ten istifa edenlerin sayısı bini aştı.

Son olarak İYİP Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa ettiğini duyurup istifasını geri çekmişti. Diken’in ulaştığı bilgilere göre İYİP'in Keçiören ilçe örgütüne kayıtlıyken istifa eden kişi sayısı bini aştı. Böylelikle partinin güçlü olduğu ilçelerden birinde teşkilata üye kişi sayısı partinin kuruluş günlerine geriledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi, sağ partilerin kalesi olarak biliniyor. 650 binden biraz fazla seçmene sahip ilçe, Ankara 2. Bölge'de yer alıyor. Bu bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısı ise 11.

İYİP’ten istifa eden ilk üst düzey isim Genel İdare Kurulu’nun (GİK) eski üyesi Bülent Gürsoy’du. Gürsel, istifasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini söylemişti. Çok sayıda partili de sosyal medya hesabından üyelikten istifa ettiğini e-devletten aldığı görsellerle paylaşmaya başlamıştı.