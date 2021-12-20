İYİP İstanbul İl başkanı: Partimiz yüzde 20’ye demir attı

İYİP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 2. Bölge'deki mahalle muhtarları, STK temsilcileriyle “Yaşanılabilir bir İstanbul” temalı toplantıda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “En son, Türkiye genelinde yapılan bir anket paylaşıldı. Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20'ye demir atmış durumda. İstanbul'daki büyüme oranımız da Türkiye'dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi.