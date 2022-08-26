İYİP ilçe binasına hırsızlıkla ilgili iki tutuklama

İYİP Elazığ Karakoçan İl Başkanlığı binasına dün gece kapıyı kırarak giren hırsızlar partinin bilgisayarını çaldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan L.K. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan L.K'nın 14, S.A'nın ise 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İYİP Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" demişti.