İYİP ilçe başkanı müezzinin saldırısına uğramıştı: Görüntüler ortaya çıktı

İYİP'li Buğra Kavuncu, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde partisinin ilçe başkanı Recep Toptaş’ın bir caminin müezzini tarafından saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Toptaş’a evinin bahçesinde gerçekleştirdiği saldırı anı kameraya yansıdı.

İYİP İl Başkanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Osman B. adında Sivrihisar Camiinde sözde müezzin olarak çalışan bu kişi, daha önce de İlçe Başkanımız Recep Toptaş’a, ‘İktidara gelemezsiniz, boşuna çalışma’ diye hakaret etmiş ve Recep Toptaş’ın evini yakacağını, kendisini de öldüreceğini söylemiştir. Olay günü evinin bahçesinde eşiyle birlikte oturan Recep Toptaş’a el işaretiyle hakaret eden bu kişi, Toptaş’ın itiraz etmesi üzerine önce Toptaş’ın hanesine tecavüz etmiş, daha sonra Toptaş’ı ağır şekilde darp etmiştir. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş saldırgan, olay yerine yakın olan bir minibüs durağının tahtalarını sökerek, komşulara da saldırmıştır. İYİ Parti İl Teşkilatı olarak İlçe Başkanımız Sayın Recep Toptaş’ın arkasında olduğumuzu belirtiyor, bu aşağılık saldırının arkasındaki muhtemel hain odakların aydınlatılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz."