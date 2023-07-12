İYİP Grup Başkanı Aydın: CHP ile seçim işbirliğini zaman ve şartlar belirleyecek

İYİP Grup Başkanı Koray Aydın, Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı. Aydın, “Millet İttifakı hukuken ve teknik olarak bitmiştir, ittifaklar genel seçimler için kurulur, biz 2018'de, 2023 seçimlerinde farklı bileşenleri olan Millet İttifakı'nı Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte kurduk. Önümüzdeki yerel seçimlerde zaten yasa gereği bir ittifak kurulamıyor, ancak partiler arası işbirlikleri olabiliyor. Biz İYİ Parti olarak geçen dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP ile her konuda, mesela bazı tezkereler dahil aynı yönde hareket etmedik, çünkü iki ayrı partiyiz. Bu dönemde de öyle olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aydın, “İYİ Parti kapılarını kapattı mı, yerel seçimlerde iş birliği olacak mı” sorusuna, şöyle yanıt verdi:

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener kurultayımızda bazı değerlendirmeler yaptı, bu değerlendirmelere İYİ Parti'nin kapı kapattığı, duvar ördüğü gibi yorumlar yapıldı, İYİ Parti kendi hikayesi, kimliği olan bir partidir, şu iyi bilinmelidir ki; İYİ Parti genel seçimde Meclis'te güçlü bir grup kurmuş, siyasette kök salmış, ülkenin her yanında teşkilatlanmış, milletimizle son derece güçlü bağları olan bir partidir. Bugün için biz bütün büyükşehir, il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde çalışmaya başlıyoruz, bununla ilgili program Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Ülkenin her yanında seçimlere girecek kudret ve kabiliyeti olan bir partiyiz. İşbirliği gündem olursa o da oturulur, konuşulur, elbette bunları da dikkate alırız.”

Yerel seçimlerde işbirliği

“Yerel seçimde CHP veya Millet İttifakı partileriyle İYİ Parti iş birliği yapar mı, bunu zaman, şartlar ve partilerin kararları belirleyecek, şimdiden ‘olur’ veya ‘olmaz’ gibi bağlayıcı bir hüküm vermek doğru değil ama görüşmelere açık olacağımızı söyledim, söylüyorum” diyen Aydın, “Aslında bu çok erken tartışılan bir konu haline geldi ama partilerin her birinin geçmişe yönelik bu konuda edinilmiş bir tecrübesi de var. Yani, bugün AK Parti ile MHP ittifak yapacaklarını açıkladılar mı daha? Böyle bir söylem var mı, yok. Bizim de söylediğimiz ‘Biz diyaloğa açığız, konuşabiliriz’” diye devam etti.

Aydın, “İYİ Parti, AKP ve MHP'nin yapacağını söylediği Anayasa değişikliğine destek verecek mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“AK Parti'nin kamuoyuna sunulmuş veya bizimle paylaşılmış bir Anayasa değişikliği teklifi yok, sadece bu hususu sürekli gündeme getiriyorlar. Türkiye, Osmanlı'dan bu yana hep anayasayı tartışmıştır, bu tartışmalar yine sürecektir. Bizim İYİ Parti olarak 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' başlığıyla Anayasa değişikliklerini içeren bir teklifimiz zaten var. Bunun yanında Altılı Masa olarak ortak bir mutabakatla sunduğumuz ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ teklifimiz de anayasa değişikliklerini içeriyor. Yani bu konuda biz netiz, net olmayan AK Parti'dir. Tekliflerini getirirler bakarız görüşürüz ancak şunu net şekilde ifade edeyim Anayasa'nın başlangıç kısmı ile ilk dört maddesini tartışmaya açacak, bir virgülüne dahi dokunacak bir teklifi en baştan reddederiz. AK Parti toplumsal barışı düşünüyorsa zaten böyle bir teklifle gelmez. Gelirse de vereceğimiz cevabı söylemiş oldum.”

'Aytun Çıray'a tavsiyem bu yanlış dil ve üsluptan vazgeçmesi'

Partiden istifa eden Aytun Çıray’ın “FETÖ aday olmamı istemedi” ifadesinin ardından başlayan “İYİP'te listeleri FETÖ mü hazırlıyor?” söylemleri hakkında da konuşan Aydın, şöyle konuştu:

“Çok üzüntü verici bir durum. Aytun Bey'in demeçlerini takip ediyorum. Burada kendisinin her bir eleştirisine de cevap vermeyi uygun görmüyorum. Her insan eleştiri yapabilir ancak son açıklamalarında kantarın topuzunu kaçırdığını düşünüyorum. Özellikle İYİ Parti'yle FETÖ'yü irtibatlandırmaya çalışmak kendisine yakışmamıştır. İYİ Parti kurulurken havuz medyasının ve Ak Partililerin kullandığı dili 2023'te Aytun Bey'in kullanması çok yanlış olmuştur. Ben İYİ Parti'nin Kurucu Teşkilat Başkan'ıydım, yüzlerce il ve ilçe başkanı ataması yaptım, bir tane FETÖ ile irtibatlı kişi görmüş mü acaba? Kendisi de iyi biliyor, biz milletvekili adaylarımızı devletin ilgili kurumları kanalıyla bir güvenlik soruşturmasına tabi tutmuş bir siyasi partiyiz. Bu hususlara ne kadar dikkat ettiğimizi kendisi de çok iyi biliyor. Bugün hala Başkanlık Divan'ımızda, GİK'te FETÖ ile mücadele etmiş çok arkadaşımız var. Kendisi İYİ Parti'den istifa ederek yeni bir yol çizmiştir, eski İYİ Partili sıfatıyla maziyi taşlamasının bir anlamı yok. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım biz kırk yıl siyaset yaptığımız MHP'den ayrıldık, MHP'ye dair eleştirilerimizi MHP'nin içindeyken yaptık, ayrıldığımız partiye tek bir kötü söz dahi söylemedik. Türkiye'yi ilgilendiren konularda siyasi eleştiri yapacaksak yapıyoruz. Sayın Çıray'a da siyasi etik gereği tavsiyem budur. Kendisi için en uygun olanı bu yanlış dil ve üsluptan vazgeçmesidir.”