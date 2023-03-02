İYİP Grup Başkan Vekili Usta: İsim üzerinde mutabakata varılsaydı söylenirdi

Millet İttifakı'nın toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortaklaşıldığı ve nihai açıklamanın 6 Mart tarihinde yapılacağı belirtilmişti.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayı olarak yalnızca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının görüşüldüğü ve adaylığı konusunda uzlaşıldığı iddia edilmişti.

'Mutabakata varılsaydı artık söylenirdi'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, toplantıda cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Usta'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Bence yöntem konusunda uzlaşıldı. Kanımca ortak bir isim üzerinde kesin mutabakata varılsaydı bu artık söylenirdi.”