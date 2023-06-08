İYİP Genel Sekreteri'nden 'parti içi demokrasi' açıklaması: 'Terbiyesizlik, hadsizlik...'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın üstünlük sağlaması ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerde tartışma devam ediyor.

Seçimlerin ardından parti içi eleştirilerin ve istifaların gündeme geldiği İYİP'te, olağan kongre kararı alınmıştı. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in ise kongrede genel başkan adayı olmak isteyen başka isimlerin çıkabileceğini ifade ettiği ve aday olmak isteyen hiç kimsenin önünün kesilmemesi gerektiğini belirttiği ifade edilmişti.

'Terbiyesizlik, hadsizlik...'

Söz konusu gelişmelerin ardından İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından açıklama yapıldı.

İYİP ve Akşener'e karşı eleştirilere dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Poyraz, "Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

Poyraz'In açıklaması şöyle:

"Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener‘e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İyi Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."