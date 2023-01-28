'İYİP en az 6, CHP ise en az 13 vekil kaybedecek' planı

AKP 14 Mayıs seçimlerinde vekil hesapları yapmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir önceki genel seçimlerde yeni Seçim Yasası uygulanmış olsaydı, MHP 6, AKP ise 13 seçim çevresinde daha fazla milletvekili çıkaracaktı. CHP 14, İYİ Parti ise 6 seçim çevresinde parlamentoya milletvekili gönderemeyecekti. Ayrıca MHP 6, AKP 13, HDP de bir milletvekili daha fazla çıkaracaktı. İYİP ise 6, CHP 13 milletvekili daha az çıkaracaktı.

Çalışmada, eski Seçim Yasası’na göre Millet İttifakı “ittifak içi artık oyların” etkisiyle 28 milletvekili kazandı. Yeni Seçim Yasası’na göre her ittifakın toplam oyunun ‘yüzde 7 barajını’ geçmesi gerekiyor. Bir partinin tek başına seçime girmesi halinde ise o parti yüzde 7 seçim barajını aşmak zorunda. Ancak partiler ittifak halinde seçimlerde girdiğinde, aldığı oy yüzde 7’yi geçerse, ittifak içindeki partiler de yüzde 7 barajını geçmiş kabul ediliyor. Ancak bir partinin milletvekili çıkarması da bölgelerden alacağı oyun milletvekili sayısına ve D’Hondt Sistemi’ne bağlı.