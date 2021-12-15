İYİP Elazığ teşkilatı görevden alındı: MHP Elazığ eski İl Başkanı atandı

İYİP Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberindeki 9 ilçe başkanı, Genel Merkez tarafından görevden alındı. Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; görevden alındıklarını basından duyduğunu belirten Or, genel merkez tarafından kendilerine bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

İl, merkez ilçe ve 9 ilçe başkanının yönetimleriyle beraber görevden alındığını belirten Mevlüt Or, şu ifadeleri kullandı:

"Görevden alındığımız doğrudur. Ben de basından öğrendim. Görevden neden alındığımıza ilişkin bana gelen bir bilgi yok. Ama usulsüz üye kaydının yapıldığına dair üyelerin şikayetleri gerekçe gösteriliyor. Bu alınmaların yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgisi yok sadece usulsüz üye kaydı gündeme alındığı gösteriliyor. Ancak üye kayıtlarının yapımı il başkanının görevi değildir. Çünkü üye kayıt sistemlerinde şifre ilçe başkanlarında. Tüzük gereği il başkanı üye kaydı yapamıyor. Ben nereden bilebilirim kimi üye yapmış? Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Koray Aydın'ı aradım ama cevap alamadım."

İYİP Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or'un görevden alınmasının ardından yeni il başkanı belli oldu. İYİP Elazığ İl Başkanı, MHP Elazığ eski İl Başkanı Servet Gürgözeler oldu.