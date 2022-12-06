İYİP, AKP'li Işık hakkında 'öldürmeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulunacak

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atarak kalp ritminin bozulmasına ve yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' dolayısıyla suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda konuşan Poyraz, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız.

Bu kavganın tarafı Hüseyin Bey değil. Kendisini kasıtlı olarak hedef haline getirip koşarak, görüntülerde de görüldü. Kendisine 'milletvekili' demek de dilimin ucuna varmıyor, 'şahıs' diyeceğim o yüzden. Bu şahıs TBMM'de, konunun tarafı değil. Hüseyin Örs, ortalığı yatıştırmak için ayağa kalkıyor. 'Arkadaşlar lütfen sakin olun' diye taraflar arasına girmeye çalışıyor.

Şahıs, en uçtan, kürsü arkasından dolanmak suretiyle doğrudan hedef olarak gözettiği Hüseyin Örs'e gelip ve kalbinde pil olduğu kamuya açık kaynaklarda da TBMM'de aktif olduğu dönemde de mesai arkadaşları tarafından bilinen Hüseyin Örs'e vurmak suretiyle, kafasını darp etmek suretiyle. Kalabalık içinde Hüseyin Örs yere düşüyor ve kalp pilinde uyumsuzluk söz konusu oluyor."