'İyi Parti'li bir grup Mansur Yavaş'a adaylık teklifi iletti' dedi, Yavaş'ın yanıtını açıkladı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İYİP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan çok sayıda yönetici olduğunu belirten Saymaz, "Akşener ‘Kazanacak’ aday tanımını getirirken, partisindeki bu görüşü seslendiriyor. Kılıçdaroğlu’ndan başka birini kastediyor. Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu’nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor. Bildiğim kadarıyla… İyi Partili bir grup aday olması için Yavaş’a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa 'Evet' diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor" ifadesini kullandı.