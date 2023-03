'İyi Parti yakında deprem yaşayabilir'

Türktime yazarı Talat Atilla, İYİP'te bir kriz ortamı olduğunu öne süren bir yazı kaleme aldı.

"Aldığım bilgilere göre, İyi Parti'de uzun süredir sıkışan gaz, her an alevlenebilir" diyen Atilla, "Akşener'in partisinde ciddi bir revizyon yapacağını öğrendim. Üstelik bir bölümünü bakan yapacağım diye, bir bölümünü de direkt tasfiye etmeyi düşündüğü isimler partinin kritik simaları. Geçmiş yazılarımı takip edenler hatırlarlar. Koray Aydın ve Ali Ağıralioğlu'nun istifanın eşiğinde olduğunu yazmıştım. Gelinen nokta, bu önemli iki isimle de sınırlı değil. İsimleri biliyorum ama off the record olduğu için yazamıyorum, sadece şunu söyleyebilirim. Çoğu partinin kritik yerinde ve kamuoyunun tanıdığı isimler! Çarşamba gününe kadar Akşener partide olağanüstü hal ilan ederek, bu isimleri ikna edemezse, siyasi haritayı değiştirebilecek sonuçlar ortaya çıkacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.