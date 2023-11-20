İÜ'den tuhaf paylaşım: 'Çünkü bilim reddeder'

İstanbul Üniversitesi bugün resmi sosyal medya hesaplarından ilginç bir paylaşım yaptı.

Üniversite yönetimi ismini anmadan İsrail'e destek veren "tüm, şirket kurum ve markaları" reddettiğini duyurdu, "Çünkü bilim reddeder" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin bir reklam sloganı gibi paylaştığı mesaj tam olarak şöyle:

"Bilim Reddeder!

İstanbul Üniversitesi olarak vicdanını ve insafını rafa kaldırmış; resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek veren tüm şirket, kurum ve markaları reddediyoruz. Çünkü bilim reddeder...

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Hangi ülkeye destek veren hangi şirketleri, kurum ve markaları reddettiğini açıkça yazmayan üniversitenin paylaşımında kullandığı görselse üniversitenin bu büyük "ret" kararının, kantinlerde Coca Cola, Starbucks gibi markaların ürünlerini satmamakla uygulanacağına işaret ediyor.

İstanbul Üniversitesi'nin şu şirketleri de reddedip reddetmeyeceği ise soru işareti:

- En önemli müşterisi İsrail olan BOTAŞ

- İsrail enerji piyasasına üretim yapan Zorlu Enerji

- İsrail'e çimento ihracatından pay alan OYAK, Limak, Aşkale, Sanko, Sabancı

- İsrail'e demir çelik ihracatı yapan İçdaş, Kardemir, Kocaer, Özkan, Tosyalı, Çolakoğlu, Çelsantaş, Erdemir ve İsdemir

- İsrail'in petrolünü sağlayan Azerbaycan devlet sermayesine ait SOCAR