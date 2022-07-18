İTÜ'den, gündem olan misafir öğretim görevlilerine ilişkin açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) misafir araştırmacı olan Pakistanlı iki öğretim görevlisi geçtiğimiz gün sosyal medyada gündem olmuştu. Aamir Hamid ve Farrukh Mazhar'a ilişkin rektörlükten açıklama geldi.

İYİP'li Aslıhan Elibol'un paylaşımları üzerine dikkatler iki öğretim görevlisi üzerinde toplanırken, İTÜ'nün yayınladığı açıklamada "İstanbul Teknik Üniversitesi, içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programları dolayısıyla, dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırmaktadır" denildi.

Açıklamada iki misafir araştırmacının YÖK'ün belirlediği yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağladığı ve 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdam edileceği söylendi.

Açıklamda bu dönem İTÜ'de 7 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 İtalya, 3 Rusya, 3 Yunanistan, 2 Kanada, 2 İran, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 1 Çin, 1 Danimarka, 1 Güney Kore, 1 Güney Afrika, 1 Gürcistan, 1 Hindistan, 1 İspanya, 1 İsviçre, 1 Japonya, 1 Tunus, 1 Ukrayna, 1 Yemen uyruklu olmak üzere 45 yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunduğu belirtildi.

Gündem olan Aamir Hamid'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Quaid-i-Azam Üniversitesi mezunu ve öğretim üyesi olduğu belirtilirken kendisinin matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan-yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunduğu söylendi.

Farrukh Mazhar'ınsa İslamabad Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mezunu ve öğretim üyesi olduğu ve nöral ağ, havacılık, insansız hava araçları, tersine mühendislik uzmanlık alanları olmakla birlikte İHA motor pervanesi, tersine mühendislik, otopilot, veri sınıflandırması ve nöral ağ alanlarında çalışmaları bulunduğu söylendi.

Mazhar'ın 2022 Aralık, Hamid'inse 2022 Ekim tarihine kadar İTÜ'de bulunacağı ve toplam 1 yıl boyunca üniversitede çalışma yürütmüş olacakları belirtildi.

İYİP'li Elibol: 'Kılık kıyafetinden ötürü paylaşmadım'

Öte yandan İYİP'li Elibol, İTÜ'de yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttükleri belirtilen iki akademisyene ilişkin gündem olan paylaşımın ardından bir açıklma yaptı. Elibol ikinci sosyal medya paylaşmında "Ben bu kişileri kılık kıyafetlerinden ötürü değil, acaba akademik yeterlilikleri var mı diye düşündüğüm için paylaştım. Yeterlilik söz konusu ise Batılı misafir öğretim görevlisi olurken Doğulu neden olmasın?" dedi.

Elibol, "Kaldı ki biz düzensiz göçe karşıyız, beyin göçüne değil." dedi.