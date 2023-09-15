İTÜ’de işçiler ve öğrencilerden yemekhanenin özelleştirilmesine karşı ortak tepki

Uzun bir süredir İTÜ’de özelleştirmeler gündemde. Yaz boyunca yapılan çeşitli zamlardan ve işçilerin TİS sürecinde yaşadıklarından sonra İTÜ yemekhanesinin satılacağı ortaya çıktı.

Yemekhanenin satılma ihtimali ile işçilerin gözünü korkutmaya çalışan yönetim bir yandan öğrencilerin zamlarla belli büktü.

Yaşananların ardından mağdur olan işçi ve öğrencilerden tepki gecikmedi. Ortak bir basın açıklaması ile çeşitli sendikalar ve bünyesinde bulunan işçilerle, İTÜ öğrencileri özelleştirmeye karşı bir araya gelerek mücadele edeceklerini ve olası bir özelleştirmeye izin vermeyeceklerini duyurdular.

'İzin vermeyeceğiz'

Altında TEZ-KOOP İŞ SENDİKASI, TÜRK EĞİTİM SEN, EĞİTİM SEN, EĞİTİM BİR SEN, ÜNİPERSEN, EĞİTİM İŞ ve İTÜ ÖĞRENCİLERİ imzası olan 'İTÜ yemekhanesinin özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz!' başlıklı metinde şunlar kaydedildi:

Ülkenin başlıca Yüksek Öğretim Kurumlarından birisi olan ve kuruluşu 1773 yılına dayanan İstanbul Teknik Üniversitesi bu sene 250.yılını kutlamaktadır. İTÜ yönetimi tarafından çeşitli etkinlikler ile anlamlı hale getirilmeye çalışılan ve bizzat İTÜ Rektörü Prof.Dr.İsmail Koyuncu tarafından büyük önem atfedildiği ifade edilen 250. yıl dönümü, ne yazık ki İTÜ çalışanları ve öğrencileri açısından kötü sürprizler ve tatsız armağanlar ile anılacak gibi görünüyor.

2023 yılında, İTÜ yönetimi bir yandan 250. yıl kutlamaları kapsamında sergi, konser vb. etkinlikler düzenlerken bir yandan, öğrenci yemek ücretlerinin bir yıl içinde üç katına çıkarılması, Gümüşsuyu öğrenci yurtlarından kız öğrencilerin çıkarılması, yurt ücretlerine % 75 oranında zam yapılması, anaokulu ve kreşin velilerin dahi haberi olmaksızın, yapılan protokol gizlenerek MEB’e devri ve 2-3 yaş grubu çocukların kreş hakkını kaybetmesi, spor tesislerine öğrenciler için %150, çalışanlar için % 600 düzeyinde zam yapılması, yasal zorunluluk olmasına karşın lojman komisyonuna yetkili sendika temsilcisinin alınmaması ve yemekhane hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde ihale açılması gibi, İTÜ öğrencileri ve çalışanlarının hayatını doğrudan ve olumsuz olarak etkileyecek kararları, antidemokratik bir şekilde, tek yanlı olarak almış ve uygulamaya geçirmiş bulunuyor. Sormak istiyoruz, bu tarz uygulamalar devam edecek mi ? Sırada ne var ? Personel servislerinin kaldırılması, Mediko hizmetlerinin sonlandırılması, Öğrenci yurtlarının KYK’ya devri vb. söylentiler de gerçek mi olacak?

'Özelleştirme yanlışına düşülmesini kabul etmek mümkün değil'

Yukarıda belirtilen gelişmelerden en vahimi, binlerce çalışana ve öğrenciye hizmet veren yemekhanemizin kapatılarak özel sektörden hizmet alınması için ihaleye gidilmiş olmasıdır. Günümüzdeki ekonomik kriz koşulları, temiz, güvenli ve sağlıklı beslenme olanaklarının zorluğu düşünüldüğünde İTÜ yönetiminin bu girişimi, tüm öğrenciler ve çalışanlar tarafından büyük bir endişe ve tepki ile karşılanmıştır. Yemek hizmeti özelleştirilen diğer üniversitelerdeki; yemekten faydalanmayı bırakma, sağlık sorunları, toplu zehirlenme, fahiş fiyatlandırma, muhatapsız kalma vb. sayısız olumsuz sonuç ortada iken; kendi işçileri ile yemeğini yapan İTÜ’nün de bu yanlışa düşmesini kabul etmek mümkün değildir.

Yemekhane özelleştirilmesinin bir diğer olası sonucu da yemekhane işçilerinin yaşayacağı mağduriyet olacaktır. Açılan ihale şartnamesinde belirtildiği üzere, özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda ihaleyi alacak olan firma kendi personeli ile çalışacak olup, mevcut yemekhane işçilerimiz, artık yemekhanede çalışamayacak ve geleceği belirsiz hale getirilecektir. Yıllardır İTÜ öğrencilerine ve çalışanlarına sağlıklı ve nitelikli yemek hizmeti vermek için zor koşullarda emek veren işçilerimizin, işlerinin elinden alınması, geleceklerinin belirsiz hale getirilmesi büyük haksızlıktır.

'Taleplerimiz karşılanmazsa boykot edeceğiz'

Bizler aşağıda imzası olan İTÜ çalışanlarını temsil eden sendikalar ve İTÜ öğrencileri olarak, başta yemekhane ihalesinin iptal edilmesi olmak üzere sosyal haklarımıza dönük her türlü girişimden vazgeçilmesini; İTÜ bileşenlerini ilgilendiren temel konularda sendika ve öğrenci temsilcilerinin içinde yer alacağı kurullarda kararlar alınmasını talep ediyoruz. Bundan sonra İTÜ çalışanları ve öğrencilerini etkileyecek tüm olumsuz uygulamalara karşı birlikte karşı duracağımızın ve ortak mücadele edeceğimizin İTÜ mensupları ve kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Tüm taleplerimize rağmen yemekhanenin özelleştirilmesi girişiminde ısrar edilirse buna karşı yanıtımız yemekhane ihalesini alacak firmaları BOYKOT olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.