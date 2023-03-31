İTÜ'de Efe Demir’i konuşmak isteyen kulübün etkinliği iptal edildi, öğrenciler sahip çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Kulübü tarafından “Mobbing ve Kurumsal Kültür” başlığı ile duyurulan ve “Teknik Üniversiteliler Efe Demir’i konuşuyor!” çağrısını taşıyan etkinlik, Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından Öğrenci Kulüpleri Yönergesine göre “kulüp etkinliği duyurusu erken yapıldığı” gerekçesi ile iptal edildi. Bahsi geçen yönerge 2021 Mart ayında ilk defa ortaya atılmış ve özellikle kültür sanat kulüplerinden fiili olarak faaliyet alanlarını kısıtladığı gerekçesiyle büyük tepki görmüştü.

Yeni yönergeyle kurulan koordinasyon kurulunda rektör yardımcılarına ve farklı kulüp disiplinlerinin denetim mekanizmasından sorumlu, bizzat rektörlük tarafından atanan beş akademisyene ve tüm öğrenci kulüplerini temsilen yalnızca üç öğrenciye yer veriliyor.

İTÜ öğrencileri, rektörlüğün sunduğu, pek çok açıdan teknik işlevsizlik barındıran ve özgür ifade haklarını kısıtlayan kulüpler yönergesini kabul etmemiş ve yazım sürecinde ve işleyişinde öğrenci temsiliyetinin ağırlıklı olduğu yeni bir yönerge talep etmişti. Rektörlük, öğrencilerin temsiliyet talebini görmezden gelerek yönergeyi yürürlüğe soktu.

İTÜ öğrencileri Efe Demir’in mektubunu sahiplenmiştir

30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan “SAK Tartışıyor: Mobbing ve Kurumsal Kültür” etkinliği 29 Mart akşamı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından daha önceden alınan izinlerin iptal edilmesi üzerine İTÜ öğrencileri “Efe Demir’i konuşmak için kulüp etkinliğine ihtiyacımız yok” diyerek kendi inisiyatifleri ile tartışmayı gerçekleştirmek için 30 Mart akşamı İTÜ Ayazağa kampüsünde bir araya geldi. Bu buluşma üzerine etkinliği iptal edilen Sosyal Araştırmalar Kulübü bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“30 Mart Perşembe günü gerçekleşmesi gereken “SAK Tartışıyor: Mobbing & Kurumsal Kültür” etkinliğimizde geçtiğimiz haftalarda maruz kaldığı mobbing sonucu intihar eden Efe Demir’i ve intihara sürükleyen mevcut sistemdeki kurumsal kültür anlayışını konu edinmiştik. Biz İTÜ öğrencilerini özellikle ilgilendiren fakat vicdan sahibi kimsenin göz yumamayacağı bu yaşananlara SAK olarak sessiz kalmadık ve gelecekte karşı karşıya kalacağımız gerçekliği sıra arkadaşlarımızla tartışmaya çağırdık.

Etkinliğimiz için gerekli izinleri tamamlamamıza rağmen Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından daha önce hiç söz edilmeyen ve uyarılmayan teknik bir detayı bahane ederek yönerge gerekçeleri ile 29 Mart tarihinde iptal edildi. Biliyoruz ki Teknik Üniversite’de kültür sanat kulüpleri olarak faaliyet alanlarımız her geçen yıl tahrip edilmekte.

İTÜ Kulüp Yönergesinin ne kadar işlevsiz kaldığını ve burada tarif edilen alana Teknik Üniversite’nin kültür sanat kulüplerinin sığdırılamayacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bunun yanında biliyoruz ki, asıl duyulan rahatsızlık sistemi sorgulayan, iradesini ve siyasi tercihlerini konuşmak için bir araya gelen üniversite gençliğidir. Efe Demir’in yaşadıkları, bizim yaşayacaklarımız olabilir. Teknik üniversitelileri derinden ilgilendiren bu konuyu tartışmak ve Efe Demir’i konuşmak için kulüp etkinliğine ihtiyacımız yok diyen İTÜ’lüler kendi inisiyatifleri ile yan yana gelip kulübümüzün ortaya attığı bu tartışmayı ve Efe Demir’in mektubunu sahiplenecektir ve sahiplenmiştir. İTÜ’lüler Efe Demir'i konuşmak için yan yana geldiği gibi bundan sonra da geleceğini konuşmak üzere yan yana gelecek, kendi hayatını belirleyen siyasete de müdahil olacaktır.”