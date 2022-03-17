İTÜ öğrencilerinden Yemeksepeti genel müdürüne: 'İşçilere neden haklarını vermiyorsunuz?'

İstanbul Teknik Üniversitesinde, İTÜ Mezunları Derneği Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen “Different Futures Summit'22” etkinliği bu sene İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe İTÜ mezunu olmuş kişiler konuşmacı olarak çağrıldı. Konuşmacılar arasında Yemeksepeti Banabi genel müdürü Bülent Dölek gibi isimler de yer alıyordu.

Etkinliğin sonlarında, konuşmacı olarak katılan Bülent Dölek önce moderatörün sorularını yanıtladı ve kendi kariyerindeki dönüm noktalarından bahsetti. Ardından öğrencilerden sorular alınmaya başladı. Söz alan öğrencilerden biri ise uzun zamandır devam eden işçi direnişlerinden ve hak gasplarıyla ilgili “Sene başından beri büyüyen işçi direnişleri görüyoruz, kuryeler grevde oldukları için biriken işler oluyor dolayısıyla. Peki şirketinizde neden bu direnişi kırmak için bazı işçiler günde 13 saat çalıştırıldı, bu hukuka aykırı değil mi, bunu nasıl açıklayacaksınız?” sorusunu sordu. Dölek, direnişlerin göründüğü gibi olmadığını, kuryelerin büyük çoğunluğunun katılım sağlamadığını iddia etti. Geçen aylarda direnişe katıldığı için telefon üzerinden tehdit edilen kuryenin videosu gündem olmuştu. Bunun yanı sıra greve katılan bazı kuryeler hakkında da tutanak tutulmuştu.

Greve katılan bir kurye hakkındaki tutanak

'Ölümcül koşullarda iş bırakan kuryeleri neden fişlediniz'

Konuşmanın devamında söz alan öğrencinin “Yoğun kar yağışında iş bırakan kuryeleri ‘Paket yavaşlatıyor’ diyerek fişliyormuşsunuz, bunların ekran görüntüleri, kayıtları var” sorusunu “Sosyal medyadaki her şeye inanmayın, onların çok başka amaçları var, çarpıtılıyor” diyerek yanıtladı. 17 Ocak 2021 tarihinde ise hava koşullarının kar yağışından ötürü ölümcül olması sebebi ile iş bırakan 7 kurye ile ilgili ise tutanak tutulmuştu. Verilen cevap ise şöyleydi:

“Hava şartlarından dolayı iş güvenliğinin olmadığına kanaat getirerek, 1.5 senedir sorunsuz yerine getirdiğim görevimi, bugün yerine getiremiyorum. İki arkadaşımız düştü ve biri ayağını kırdı.”

'15 dakika baskısı kuryelerin hayatlarını riske atıyor'

Sendikalaşmayı engellemek için işçilerin iş kolunun değişmesi ile ilgili soruya ise “Sendika bütün eforunu bize yöneltiyor, sizlere çarpıtılarak yansıtılıyor” diyerek cevap veren Bülent Dölek, “Ofis çalışanı olarak gözüküyorum diyenler külliyen yalan söylüyor, Yemeksepeti kuryeleri doğru iş kolunda” diyerek ekledi. İşçilerin talepleri arasında ise iş kolunun taşımacılığa geçmesi ve sendikal yetkiye yapılan itirazın geri çekilmesi de yer alıyordu. Pandemi sürecinde kuryeler öncelikli aşı hakkına sahip olduğu halde, iş kolu değiştirilen bazı kuryeler aşı olamamıştı.

Sendikalaşmayı engellemek için işçilerin iş kolu değiştirildi

15 dakika baskısından dolayı kazaların ve cinayetlerin gerçekleştiğini, genç yaşta çalışmak zorunda kalan motokuryelerin ölüm haberlerinin geldiğini dile getiren öğrencilere ise, kuryelerin sipariş sonrası telefonla mesajlaştığını, üstlerinde baskı kurmadıklarını söyledi. Hayatlarını riske atacak hareketlerle ilgili kuryelerin kendi inisiyatifinde olduğunu, onların genç insanlar olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada ise kuryelerin ekip liderleri tarafından 15 dakika baskısı gördükleri, hiçbir paketin 16 dakikayı geçmemesi için mobbing uygulandığı mesajlaşmaların ekran görüntüleri gündem olmuştu. 2021 yılı motokurye ölüm raporuna göre az 30 motokurye iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

2021 yılı raporuna göre az 30 motokurye iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

'Okulumuzda işçi düşmanı patronları, müdürleri görmek istemiyoruz'

Etkinlikte Bülent Dölek’e soru yönelten TKG’li bir İTÜ öğrencisi kariyer zirvesine dair görüşünü paylaştı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi okuyan bir TKG’li olarak okulumuzda gelecek yalanları satan patronları görmek istemediğimizi gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Üniversiteye sermayenin yerleşmesinin zeminini yapan kariyer günleri ile bir kez daha insanlık suçu işleyen bir firmanın genel müdürü okulumuzca misafir edildi. Sene başından beri devam eden motokurye direnişlerini çoğumuz takip ediyoruz ve birçok kere dayanışma ruhuyla eylemlere katıldık, kuryelerle birebir sohbet ettik. Kendisinin iyi bir insan olduğu savıyla şirketini savunmaya çalışan Dölek, dünya görüşünden dolayı işçilerin hakkını yiyen bir şirkette zaten durmayacağını iddia etti.

Paket başı sadece 50 kuruş zam yapılan, 15 dakika baskısı ile kuryelerin hayatını tehlikeye atan, kar yağışı sırasında çalışmayan kuryeleri fişleyen, grev sırasında iş yavaşlatıyor diye nankör ilan edilen, esnaf kurye sistemi ile işçileri sigortasız, güvencesiz çalıştıran, greve katılan işçilerle ilgili tutanak tutan, asgari ücret dayatan Yemeksepeti’nin yaptıkları yeterli değil midir?

Dölek’e kurye ölümleri konusu açılınca işçilerin ne pervasızlığı ne toyluğu ne de sorumsuzluğu kaldı. Bunun Soma’da işçileri suçlu bulan zihniyetten hiçbir farkı yoktur.

Biz üniversitemizden mimar mühendisler olarak mezun olduğumuzda işçi sınıfının bir parçası olacağımızı biliyoruz ve bugünden sınıfımızın yanındayız. Türkiye Komünist Gençliği olarak biz okulumuzda işçi düşmanı patronları, müdürleri görmek istemiyoruz. Onlar okulumuza gelip rahatça söyleşi yapabileceklerini zannediyorlar ancak işçilere rahat yoksa, biz de onlara rahat vermeyeceğiz."