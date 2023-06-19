İTÜ işçileri: TİS sürecinde haklarımızın kaybolmasına izin vermeyeceğiz

İTÜ işçileri ile İTÜ yönetimi arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinde, İTÜ yönetimi, durumu işçilerin aleyhine olacak şekilde haftalık çalışma süresini 5 iş gününden daha fazlaya çıkartabilecek formüller arıyor.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan İTÜ işçileri, bir önceki toplu iş sözleşmesindeki kazanımlarına dönük müdahalelerin de gündemde olduğunu, çalışma günlerinin uzatılmak istendiğini belirtti.

Toplu iş sözleşmesindeki herhangi bir kazanımından vazgeçmeyeceklerini belirten İTÜ işçiler, bir açıklama yaptılar.

Yapılan açıklama şöyle:

“İşçileri kapsayan iki yılda bir yapılan toplu iş sözleşmesinde iş bilmez yöneticilerin zorbalığı bu yıl da devam ediyor. Türkiye genelinde bütün kurumlarda atılan imzalar İTÜ’de yöneticilerin keyfi engellemeleriyle durma noktasına gelmiştir. Her ortamda aidiyet duygusundan bahseden, işçilerine “biz bir aileyiz” diyen yöneticilerimiz; iş başa düştüğünde üç maymunu oynamaktan kaçınmadıkları gün gibi ortadayken söyledikleri aile kavramını bir anda unutuyorlar. Üreten, emek veren işçilerini görmezden gelen İTÜ yönetiminin bu tavrı unutulmayacaktır. Verilen görevleri layığıyla yapmaya özen gösteren işçiler, aileleri ile bayrama mutlu girmeyi beklerken; yöneticiler bu süreçte gözünü kapatarak işçilerini görmezden gelmektedirler. Tez-Koop İş sendikasında örgütlü olan işçiler sendikanın yapacağı, yürüteceği bütün faaliyetlerde sürecin en yakın takipçisi olacaklarını her fırsatta belirtmiş; sendika ve işçiler arasında birlik kurulmasından vazgeçmeyeceklerini dile getirmiştir. Bu süreçte en büyük gücü üretim olan işçiler en kısa zamanda toplu iş sözleşmesi imzalarının atılması için beklemektedir. Aksi bir durum söz konusu olursa İTÜ’de taleplerini kabul ettirene kadar hiçbir faaliyetten kaçınmayacaklarını dile getirmektedirler. Buradan da sesleniyoruz: İTÜ’de huzurun, barışın bozulmasını istemiyoruz; sadece hakkımız olanın, yerle bir olan enflasyon karşısında görmezden gelinmesini kabul etmediğimizi dile getiriyoruz.”