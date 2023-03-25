İttifaka son gün iki parti katan AKP'den iki partiye ilişkin daha açıklama

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ittifak gündemine ilişkin konuştu.

Cumhur İttifakı'nın yeni haliyle çok daha büyük işler yapacağını öne süren Yavuz, "İnşallah bu yüzyılın parlayan yıldızı Türkiye olacak. Ben, hem AK Parti hem Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri olan MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi hem de HÜDAPAR için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yavuz, ANAP ve DSP'den isimlerin AKP listesinden seçime girip girmeyeceğinin sorulması üzerine, herhangi bir partinin, herhangi bir kişiyi kendi listesinden aday gösterebileceğini bunda bir sakınca bulunmadığını söyledi. Yavuz, "Listeler 9 Nisan'da YSK'ye teslim edilinceye kadar birçok ihtimal mümkündür ama bizim açımızdan şu an için verilmiş başka herhangi bir karar yok" ifadelerini kullandı.