İttifak için AKP ile görüştüklerini açıkladı

Hüda-Par Sözcüsü Serkan Ramanlı katıldığı bir programda Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacaklarına dair konuştu.

“Biz AK Parti ile her şeyi aynı düşünmüyoruz. Ayrıştığımız pek çok konu var. Aynı zamanda MHP, aynı zamanda Büyük Birlik Partisi ile farklı olduğumuz, ayrıştığımız noktalar var ama ittifaklar bir biçimde Meclis'te temsiliyeti oluşturuyorsa bunu elimizin tersiyle itecek değiliz" diyen Ramanlı, "Bugün AK Parti ile görüşülüyor. Başka partilerden de teklifler var. Görüşülür ve nihai hali paylaşılır. Çok uzak sürmeyecek bir gelecekte neticilerini kamuoyuna bildireceğiz" ifadesini kullandı.