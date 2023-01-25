EYT sonrası yeni düzenleme: 2000 sonrası sigortalı olanları ilgilendiriyor

EYT düzenlemesi sonrası emeklilik için yeni bir çalışma daha başlatıldığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Bülent Aydemir, söz konusu çalışmayı köşesine taşırken, "Bir gün ile EYT’yi kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olan vatandaşlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor. Onların beklentisi EYT’liler gibi yaş şartı olmadan prim ve hizmet yılı şartını doldurmak koşulu ile emekli olmak değil. Kademeli emeklilik istiyorlar" dedi.

Aydemir, olası düzenlemeye ilişkin "Özü itibariyle 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlere kademeli emeklilik, daha açık ifadeyle emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışma bu... Buradan duyurmuş olayım… Daha EYT hayata geçmeden, bu da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Bugün olmasa bile seçim sonrası kaçınılmaz şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü genel seçimden 10 ay sonra bu kez belediye seçimleri var..." ifadesini kullandı.