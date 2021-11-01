İTO: İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 20,76

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekim ayına ilişkin perakende fiyatlardaki değişimi açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de aylık yüzde 3,29 artarken, gıdada artış yüzde 4,22 oldu. Kentte perakende fiyatlardaki yıllık artış oranı ise yüzde 20,76'ya ulaştı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 29,12 artış gösterdi.

İTO verilerine göre, perakendede aylık fiyat artışları şöyle:

Gıda: Yüzde 4,22

Kültür eğitim ve eğlence: Yüzde 3,55

Konut: Yüzde 3,25

Ev eşyası: Yüzde 2,62

Giyim: 2,41

Ulaştırma ve haberleşme: Yüzde 1,14

Sağlık ve kişisel bakım: Yüzde 0,24

Diğer harcamalar grubunda 0,04

Toptan fiyatlarda enerji grubundaki artış yüzde 6,49

İTO verilerine göre Ekim ayında İstanbul'daki toptan fiyatlardaki aylık artışsa şöyle: