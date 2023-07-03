İTO Başkanı dövizdeki yükselişten memnun: 'Dengeleyici bir gelişme'

İhracatçı patronların düşük asgari ücret ve TL'nin döviz karşısındaki değerinin düşük olmasından memnuniyetine dair bir açıklama da İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) geldi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Döviz kurundaki son 3 haftalık düzeltme, tekstil sektörünün rakip ülkelere karşı fiyat avantajını yeniden yakalaması ve asgari ücrette artan maliyetler noktasında dengeleyici bir gelişme" dedi.

94 Türk firmasının katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan Texworld adlı fuarda tekstil sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, "İstihdam deposu tekstil endüstrimizi ihracatla, yatırımla sürekli beslemeliyiz" dedi.

Avdagiç, Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının, 2023'ün Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyar doları aşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Şekib Avdagiç, geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5'e yakınını tek başına gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörünün, 13 milyar dolarlık ihracata imza atarak rekor kırdığını hatırlattı.

Avdagiç, "Öte yandan, 2023'ün ilk 5 ayında AB'ye olan tekstil ve ham maddeleri ihracatında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5'lik düşüş gerçekleşti. Sektördeki bu dalgalanma, kümülatif olarak hem ihracat rakamlarımıza hem de oluşturduğu istihdamla iç piyasaya direkt olarak etki ediyor. Bu nedenle tekstildeki çalışmalarımızı hızlandırmamız çok önemli" diye konuştu.

Tekstilde "ivmeyi hızla artırmaları gerektiğini" belirten Avdagiç, "Son dönemdeki gelişmelerin tekstil sektörüne olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Döviz kurundaki son 3 haftalık düzeltme, tekstil sektörünün rakip ülkelere karşı fiyat avantajını yeniden yakalaması ve asgari ücrette artan maliyetler noktasında dengeleyici bir gelişme" dedi.

'Piyasa gerçekleriyle örtüşen kur değeri'

Şekib Avdagiç, döviz kurundaki gelişmelere değinirken, "Enflasyona paralel, piyasa gerçekleriyle örtüşen, öngörülebilir bir kur düzeyine ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz son haftalarda dövizde ciddi bir artış yaşandı. Bunu kur dengesinin hızlı tesisi adına bir düzeltme hareketi olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, "bu düzeltme hareketinin devamında gelecek süreç için tahmin edilebilir, tutarlı, enflasyona paralel fiyat hareketlerinin yaşanmasını beklediklerini, iş dünyasının kurlarla ilgili ikinci beklentisinin ise yüksek boyutlara ulaşan kur makaslarıyla karşılaşmamak olduğunu" söyledi.

AA'nın aktardığına göre Avdagiç, "Sattığı malın karşılığını döviz olarak alan ihracatçı; bunun yüzde 40'ını bozdurmak zorunda iken, ham madde alımı için yeniden dövize dönerken, yüzde 6-7'ye yaklaşan makaslarla büyük bir maliyete katlanmak durumunda kalıyor. Önümüzdeki süreçte piyasa ve bankalar arasında farklı döviz fiyatları, açık alım-satım makasıyla karşı karşıya kalmayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Asgari ücret için 'TL üzerinden belirlenmeli' demişti

İTO Başkanı Şekib Avdagiç geçen ay yaptığı açıklamada asgari ücretin TL üzerinden belirlenmesi gerektiğini savunarak "İş dünyamız, Türkiye sınırları içinde geçerli olacak bir ücreti, yabancı para birimi üzerinden belirlemeyi kesinlikle uygun görmemektedir" demişti.