Döviz kurunun artmasını isteyen ihracatçı patronlar asgari ücret beklentilerini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'yol ve dava, kader arkadaşım' dediği ihracatçı patronlar faiz ve asgari ücret beklentilerini açıkladı.

Dünya gazetesine konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ''Rasyonel politikalara dönüleceği mesajını vermek için faiz yüzde 15 civarına çıkarılabilir” dedi ve asgari ücretle ilgili beklentisinin de 10 bin 500 lira ile 11 bin 500 lira arasında olduğunu açıkladı.

Sık sık döviz kurunun düşmemesi gerektiğini dile Gültepe, asgari ücretin belirlenmesinde '500 dolar' kriterini doğru bulmadığını dile getirdi. Döviz üzerinden konuşmanın hata olacağını belirten Gültepe’ye göre, asgari ücret dövizle hesaplanırsa ''işveren kurun artmasına bağlı devamlı bir işçilik ücretleri bütçesi yapmak zorunda'' kalacak.

Döviz kurunun yükselmesiyle ihracat artacak beklentisinin çok gerçekçi olmayacağı yorumunu yapan Gültepe, “Kur 35 TL olsa bile bugünkü koşullarda 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak zor. Öncelikle sektörel bazda üretimleri artırmamız lazım. Bugün kapasite kullanımları yüzde 60’larda” dedi.