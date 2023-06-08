İTO Başkanı: Asgari ücret 6 aylık enflasyon kadar artmalı, bölgesel olmalı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçime sayılı günler kala Temmuz'da yenilenecek asgari ücretin '500 dolar bazında' olacağını söylemişti.

Seçimlerin ardından dolar kurunda yaşanan artışla birlikte Bilgin'in açıklaması yeniden gündeme geldi. Asgari ücret tespit komisyonun kurulmasına bir ay kala sermaye temsilcileri taleplerini dillendirmeye başladı.

Seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden isim olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dolar bazlı ücret planlamasını reddetti, yılın ilk beş ayında yüzde 15,26 olan resmi enflasyon oranın dikkate alınmasını istedi.

'Beklentimiz TÜFE oranında artış'

Habertürk yayınında konuşan Avdagiç, ''Asgari ücret tespit komisyonu bugüne kadar dolar bazlı bir belirleme yapmadı. En makul beklenti 6 aylık TÜFE'yi dikkate almak. Refah payı gibi artışlar yıldan yıla değerlendiriliyor. Bizim beklentimiz bu 6 ayın sonunda TÜFE oranında bir artışla sürecin tamamlanması'' ifadelerini kullandı.

Ücrete ek olarak vergi, sigorta ve kıdem tazminatı gibi alanlarda düzenlemeler yapılmasını talep eden Avdagiç, 'mağdur' olduklarını savunarak şöyle konuştu:

''Mutlaka vergi dilimlerinde çalışanın gelirini muhafaza edecek, net-brüt arasındaki makası çalışan lehine düzeltecek bir sürecin devreye girmesi gerek. Bu konuda maalesef devletten beklediğimizi alamıyoruz. Kıdem tazminatı ve sigorta üst limiti tavanları işverene ciddi bir külfet. SGK üst sınırı şu anda 75 bin lira. Bu makul ve kabul edilebilir değil. 75 bin lira brüt ücret alan biri işveren payıyla birlikte devlete ücretinin üçte biri kadar prim ödüyor. Bu limitin tekrar daha iyi oranlara çekilmesi beklentimiz var. Kıdem tazminatı tavanının da asgari ücrete bağlı olmaktan çıkarılıp enflasyon oranında yükseltilmesi gerekiyor.''

Bölgesel asgari ücret istedi

Sübvansiyonların altı bölgeye değişen oranlarda dağıtıldığını hatırlatan Avdagiç, bölgesel asgari ücret talebini yineledi. Büyük şehirlerin ayrıca değerlendirilmesini isteyen İTO Başkanı, ''Yatırımla ilgili böyle bir paket anlaşılabilirken, ücretlerle ilgili de bunun benzerinin devreye girmesi lazım. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ayrı bir skala oluşması lazım. Ayrıca devlet memurlarının ve bütün ücretin içerileceği bir düzenleme yapılması lazım. Büyük şehirde yaşama tazminatı altında bir şey söylenebilir. Böyle bir şey olursa sanayi desantralizasyon anlamında süreç etkin bir şekilde devreye girer. Büyük şehirlerle ilgili bir asgari ücret bazı tespit edilip, teşvik bölgeleri dikkate alınarak kademeli bir asgari ücret uygulamasıyla bir süreç olabilir. Türkiye'de var olan bir paketin ücretlere de yansıtılması süreci etkin bir hale getirecektir'' dedi.