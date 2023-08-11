İTO: Bankalar krediyi anons edilenden daha pahalı hale getiriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada odanın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Avdagiç, bazı bankaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldiklerini kaydetti.

'Caydırıcı tedbirlere başvurulması gerek'

Avdagiç, "Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz. Piyasanın işleyişini bozan bu türden suiistimallere fırsat verilmemesi ve hızla caydırıcı tedbirlere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık" diye konuştu.