İtibarının zedelendiğini iddia eden Bilal Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) devletin birçok biriminde kadrolaştığının gündeme gelmesinin ardından, 19 Ekim 2021 tarihindeki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir cumhurbaşkanının oğlu, babasının mevkisini ve makamını bilerek davranmak zorundadır. Davranışları, görev aldığı yerler itibariyle örnek olmak zorundadır. Gidip de oğlu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bürokratlarını tamamını toplayıp onlara milli eğitim politikasını anlatıyorsa bir sorunumuz var demektir. Kimsin sen ya! Kimsin? Sen bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cumhurbaşkanının oğlu olmak bu kanunsuzlukları yapma hakkını veriyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabıta ekipleri arasında çıkan gerginliğe de değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanının oğlu her şeyden önce mahkeme kararını uygular. Bir cumhurbaşkanının oğlu torpille devlete adam yerleştiremez. Cumhurbaşkanının oğluna ulaşamayanlar ne yapsın? Sürünsün! Cumhurbaşkanının oğlu devlete torpille adam yerleştiriyorsa o yerleştirilen kişi devletin değil sarayın memuru olur" demişti.

Kararın tirajı yüksek iki gazetede yayınlanmasını istedi

Gerçek Gündem'in haberine göre, Bilal Erdoğan'ın avukatı, İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bahsi açıklamalarından dolayı Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Bilal Erdoğan'ın toplumun gözündeki itibarının zedelendiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun Bilal Erdoğan'a ağır hakaret ve isnatta bulunduğunun öne sürüldüğü dilekçede, TÜGVA hakkındaki iddiaların ise doğrulanmamış iddialardan oluştuğu ileri sürüldü. Davanın kabul edilmesinin talep edildiği dilekçede, kararın tirajı yüksek iki gazetede yayınlanması istendi.