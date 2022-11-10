İtibar suikastıyla gönderilen akademisyenin yerine eski THY müdürünün oğlu getirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi okuldaki baskını artırırken, kadrolaşma çalışmalarını da hızlandırdı. Kadrolaşma çalışmalarının bir ayağını da adrese teslim kadrolar oluşturuyor.

Boğaziçi Üniversitesi, 24 Ağustos tarihli resmi gazetede çok sayıda adrese teslim kadro ilanı yayımlamıştı. Bu ilanlardan ikisi moleküler biyoloji ve genetik bölümü içindi.

Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre bu kadrolardan birine 2005-2016 arasında Türk Hava Yolları genel müdürlüğü görevinde bulunmuş ve şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü olan Temel Kotil’in oğlu Enes Seyfullah Kotil atandı.

Başvurusu reddedilince adrese teslim kadro ilanı

Boğaziçi’nde önceden, akademik dergilere kadro ilanı verilir ve tüm dünyadan başvurular toplanırdı. Uygun görülen adaylar da İngilizce ders anlatma, ders konusuna hakimiyet, sunum yapma gibi yeterliliklerini bölümlere kanıtlardı. İşe alım süreci bölümler tarafından titizlikle yürütülürdü ve adaylar didik didik incelenirdi. Bazı durumlarda bu, bir yılı aşan bir süreçti.

Naci İnci dönemindeyse kadroya girmek isteyenler bölümlere özgeçmiş atmaya başladı. Bu özgeçmişler bir havuzda toplanır ve bölümler özgeçmişleri incelerdi.

Şimdiyse okul yönetimi, bölümlerin onaylayıp onaylamadığını bile dikkate almadan istediği gibi ilan açarak kısa sürelerde istediği kişileri işe alıyor.

Enes Seyfullah Kotil de, öncesinde özgeçmişini bu havuza göndermiş ama bölüm tarafından olumsuz görüş bildirilmiş ve işe alınmamıştı. Bölümün olumsuz görüş bildirmesinden sonra Kotil’in özelliklerini tarif eden adrese teslim kadro ilanı 24 Ağustos’ta açıldı.

Açılan iki kişilik kadroya beş kişi başvurdu. Üç kişi, doğrudan dekan tarafından elendi. Geriye kalan iki kişiyse jüriye gönderildi.

Bölüm ve fakülte yönetim kurulları iki kişinin de işe alınmasına olumsuz görüş bildirdi. Buna rağmen, Naci İnci iki kişiyi de atadı.

İlan şartları tam da kendisine göre

24 Ağustos’taki adrese teslim ilanın şartları şu şekilde:

*Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini matematik veya biyoloji alanlarında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Alanında en az bir sene eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede doktora sonrası çalışma yapmış olmak. Matematiksel biyoloji üzerine uzmanlaşmış olmak. Bu alanda TÜBİTAK/Avrupa Birliği projesi yürütüyor/yürütmüş ve SCI/SCIE endeksli dergilerde yayın sahibi olmak.

*Yurt içinde veya yurt dışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme tecrübesi olmak.

*Bilimsel çalışmalarını SCI/SCIE tarafından taranan dergilerdeki yayınlarıyla kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

Kotil, lisansını biyoloji, yüksek lisansını uygulamalı matematikten ve doktorasını matematiksel biyoloji ve biofizik alanında aldı. İlanda bahsedildiği gibi doktora sonrası çalışmasını tamamladı. Kotil, lisans ve yüksek lisansını ABD’de bulunan Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nden, doktorasını Illonois Üniversitesi’nden aldı. Uzmanlık alanı da matematiksel biyoloji. Kotil, ilandaki diğer şartları da sağlıyor.

YÖK, 9 Mart 2021’de, işe alımlarla ilgili yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu ama söz konusu ilanlarda bu şarta uyulmadı. Diken’e önceden konuşan akademisyenler de bu tarz ilanların birilerini tarif ettiğini ve adrese teslim olduğunu söylemişti.

Tolga Sütlü’nün yerine atandı

17 ve 21 Temmuz’da, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinde Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü’yle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Sütlü, Karolinska Enstitüsü’nde yapay organ nakli vaadiyle hem akademi dünyasını hem de hastaları dolandıran Paolo Macchiarini isimli cerrahın çalışmalarının Türkiye ayağını yöneten akademisyendi. Haberlerde, Sütlü’nün bir hastanın ölümünde sorumluluğu varmış gibi gösteriliyordu. Söz konusu olaylar doğru olmamakla beraber, iddiaların dayandırıldığı olay 2011’deydi. Soruşturması tamamlanmış ve herkesin bildiği bir olayın yıllar sonra gündeme getirilmesi dikkat çekiciydi çünkü eylül-ekim döneminde Sütlü’nün sözleşmesinin yenilenmesi gerekiyordu.

Okul yönetimi, söz konusu ‘iddiaları‘ Sütlü’ye ve bölüme sormadan, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerindeki haberleri gerekçe göstererek Sütlü’nün sözleşmesini yenilemedi.

Sütlü, genel biyoloji anabilim dalında görevliydi. Kotil de genel biyoloji anabilim dalında işe alındı.

Düğününe AKP kabinesinin yarısı katılmıştı

Kotil, 2012’de evlendi. Düğününeyse dönemin AKP hükümetinin yarısı katıldı ve evliliğe şahitlik etti.

Dönemin AKP’li İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikahın o dönemki unvanlarına göre şahitleri şöyle: Dönemin başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ, İçişleri bakanı İdris Naim Şahin, gümrük ve ticaret bakanı Hayati Yazıcı, Maliye bakanı Mehmet Şimşek, çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar, çevre ve orman bakanı Veysel Eroğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Binali Yıldırım ve milli savunma bakanı İsmet Yılmaz.

Düğüne dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le dönemin Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu çelenk gönderirken, dönemin İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu, THY yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu ve çok sayıda milletvekili de katıldı.

Boğaziçi’nde kadrolaşma çalışmaları

Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasından sonra ilk işlerinden biri kadrolaşmak olmuştu. İlk etapta, Bulu ve rektör yardımcıları neredeyse tüm idari görevleri kendileri üstlenerek, senatoda mükerrer oy kullanarak istediği kararları almaya çalıştı. İletişim fakültesi kurulduktan sonra Bulu, kendini dekan olarak atamıştı. Rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez, mühendislik fakültesine dekan olarak atanmıştı. Hukuk fakültesine Selami Kuran dışarıdan atanmış ve okulda ders vermeyen bir kişi usulsüz bir şekilde fakülte temsilcisi olarak senatoda oy kullanmıştı. Hukuk fakültesine atanan bir akademisyen de sosyal bilimler enstitüsü müdürü yapılmıştı.

İlerleyen dönemlerde tüm fakültelere Boğaziçi Üniversitesi dışından atamalar yapılmıştı. Veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü kurulmuş ve buraya alınan akademisyenlerle kadrolaşma hız kazanmıştı. Naci İnci, doktora öğrencisini veri bilimi ve yapay zeka enstitüsüne atamış, adrese teslim kadroyla iletişim fakültesine atanan Cihat Arınç usulsüz şekilde senatoya dahil edilmişti.

İki senedir de birçok akademisyenin Boğaziçi Üniversitesi’yle ilişiği kesildi veya çeşitli yollarla üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Bu, son dönemde daha da arttı.

Son olarak da Atatürk Enstitüsü Müdürü’nün seçilmiş müdürü Cengiz Kırlı görevden alınmış, ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Ünal Zenginobuz üç ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve okuldaki veri skandalını ortayan çıkaran Tuna Tuğcu da yeniden üç ay uzaklaştırılmıştı.

Adrese teslim kadro ilanlarıyla da kadrolaşma çalışmaları devam ediyor.