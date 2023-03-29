İthal cep telefonlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Haber Merkezi

İthal cep telefonlarına ilişkin düzenlemeye dair değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

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