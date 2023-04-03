İtalyanlar Etlik Şehir Hastanesi'ni satıyor

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin yüzde 51 hissesine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin hastanedeki payını ortağına devretme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Halk TV yazarı Olcay Aydilek, İtalyan şirketin, hisselerini Türkerler Holding'e satma konusunda anlaştığı, hisse devrinin kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yüzde 33'ünü kontrol ediyordu. Finansal krize girdiğini duyuran şirket, 2018 yılında konkordato ilan etmiş ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini satmıştı.

3 bin 724 yatak hastane, 1,4 milyon metrekare kapalı alana 1,1 milyar avro yatırım tutarı ile inşa edilmişti.

Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından 6 hastanenin kapanacağı gündeme gelmişti. Bu hastaneler şöyle: