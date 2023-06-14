İtalyan savcılar: Baskın düzenlenen Türk kargo gemisindekiler tehdit oluşturmuyordu

Türkiye'den Fransa'ya giderken "göçmenlerin kaçırma girişimi" iddiasıyla İtalya donanması ve özel kuvvetlerinin 5 gün önce baskın düzenlediği Türk kargo gemisi Galata Seaways'deki grubun gemiye gizlice binen sığınmacılar olduğu ve gemiyi kaçırmaya çalışmadıkları ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre Napoli'deki savcılar gemiyi kaçırma girişiminde bulundukları iddiasıyla baskın düzenlenen grubun herhangi bir tehdit oluşturmadığı, Avrupa'ya ulaşma umuduyla gemiye gizlice binen sığınmacılar olduğu sonucuna ulaştı. Gemideki sığınmacılar arasında bir hamile kadın ile hipotermi geçiren 18 yaşın altında 2 kişinin de yer aldığı belirtildi.

İtalya'da aşırı sağcı hükümetin savunma bakanı Guido Crosetto Cumartesi günü yaptığı açıklamada gemiyi kaçırma girişiminde bulunan "korsanlar"a karşı üç askeri gemi, onlarca özel kuvvet birimi ve iki helikopter ile müdahale edildiğini duyurmuştu.

Ancak savcılık ofisinden kaynaklara göre, soruşturma müfettişleri gemide herhangi bir tehdit, şiddet ya da kaçırma girişimi yaşanmadığı sonucuna vardılar.

Çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Irak'tan olan 13 erkek ve 2 kadının 7 Haziran'da Türkiye'de Topçular'dan kalkan gemiye kaçak olarak bindikleri kaydedildi.

İtalyan hükümetine göre mürettebat tarafından fark edilen kaçak yolcular kesici alet kullanarak bazı gemicileri rehin alma girişiminde bulunmuştu.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, geminin kaptanının Ankara'dan acil yardım talep ettiğini ve Türk makamların gemi İtalya açıklarındayken olayı İtalyan makamlarına bildirdiğini açıklamıştı.

Kaçak yolcuları "korsanlar" diye niteleyen Crosetto, sığınmacıların "hançer benzeri silahlar" taşıdığını ileri sürmüştü.

Napoli'deki savcılar konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Sığınmacıların ve mürettebatın sorgulanmasının ardından savcılar bir grup sığınmacının tehdit oluşturmadığı sonucuna vardı ve onları "korsanlık girişimi" ile suçlamayı reddetti.

Gözaltına alınan sığınmacılardan 3 erkeğe bıçak taşıdıkları gerekçesiyle suçlama yöneltilirken, sığınmacılar sözkonusu bıçakları saklandıkları kamyonun brandasını kesmek için kullandıklarını ileri sürdü.

Gemideki biri hamile iki kadın hastaneye kaldırılırken, erkek sığınmacılarsa mülteci kabul merkezine götürüldü.