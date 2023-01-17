İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida hayatını kaybetti

İtalyan oyuncu, foto muhabir, heykeltraş ve politikacı Gina Lollobrigida 95 yaşında Roma'da yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

İtalya'nın sinema efsanesi Gina Lollobrigida, 4 Temmuz 1927'de doğdu. Fransızca ve İngilizce film endüstrisinde çalışan Lollobrigida, Şeytanı Yen (Beat the Devil), Dünyadaki En Güzel Kadın (La donna piu bella del mondo), Gel Eylül (Come September), Ekmek, Aşk ve Düşler (Pane, amore e fantasia) ve Buona Sera, Bayan Campbel (Buona Sera, Mrs. Campbell) gibi onlarca filmde rol aldı. Lollobrigada ayrıca 1970'lerde foto muhabirlik kariyeriyle de biliniyor. Küba lideri Fidel Castro ile yaptığı röportajıyla da hatırlanan Gina Lollobrigida aynı zamanda bir heykeltıraş olarak da ün salmıştı.

Lollobrigida'nın film kariyeri 1970'lerde yavaşladı. 1980'lerin ortalarında, "Falcon Crest" televizyon dizisinde rol aldı ve bir Altın Küre adaylığı daha aldı.

Lollobrigida ülkesindeki son seçimlerde Komünist Parti'nin de parçası olduğu Egemen ve Halkçı İtalya (ISP) ittifakı üzerinden Senato'ya aday olmuştu.