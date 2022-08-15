95 yaşındaki İtalyan oyuncu Senato'ya adaylığını açıkladı

İtalya'da ünlü sinema efsanesi Gina Lollobrigida, İtalya'nın son kurulan ittifakı Egemen ve Halkçı İtalya'dan (ISP) Eylül seçimlerinde Senato'ya aday olacağını açıkladı. Lollobrigida Lazio Bölgesi'ne bağlı Latina ilini temsil edecek.

ISP Komünist Parti, Sivil Eylem İtalya'nın Yeniden Fethi, İtalya Yeniden, Birleşik İtalya ve Sosyalist Vatan arasında kurulan bir ittifak. Grubun meclise girebilmesi için oyların yüzde 3'ünü alması gerekiyor. Platform, askeri harcamalara, ekonomik küreselleşmeye ve AB'ye karşı bir popülist ittifak olarak öne çıkıyor.

Lollobrigida, Şeytanı Yen (Beat the Devil), Dünyadaki en güzel kadın (La donna piu bella del mondo), Gel Eylül (Come September), Ekmek, Aşk ve Düşler (Pane, amore e fantasia) ve Buona Sera, Bayan Campbel (Buona Sera, Mrs. Campbell) gibi onlarca filmde rol aldı. Lollobrigada ayrıca 1970'lerde foto muhabirlik kariyeriyle de biliniyor. Küba lideri Fidel Castro ile yaptığı röportajıyla da hatırlanan Gina Lollobrigida aynı zamanda bir heykeltıraş.