İtalyan milletvekilleri: Zelenskiy gibi Putin de meclisimizde konuşsun

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin 22 Mart'ta İtalyan milletvekillerine hitaben konuşma yapması beklenirken 5 Yıldız Hareketi ve Lig isimli siyasi partilerden oluşan iktidar koalisyonundan birkaç vekil, "dengeyi sağlamak" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de İtalyan Parlamentosu'nda "duymak" istediklerini söyledi.

La Repubblica'ya konuşan milletvekili Nicola Grimaldi, Zelenskiy'nin konuşmasının ardından Putin'i video görüşmesi yoluyla İtalya Parlamentosu'na hitap etmeye "davet etmek" istediğini söyledi. Bu, milletvekilleri Davide Serritella ve Gabriele Lorenzoni tarafından da dile getirildi.

Davide Serritella'ysa gazeteye "Putin'i [İtalya'nın] parlamentosuna davet etmenin sağduyulu bir öneri olduğunu" savundu ve bunun milletvekillerinin Rusya Devlet Başkanı'nın dizi hassas konuda "üzerine gitme" olanağı vereceğini de sözlerine ekledi.