İtalya'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia Romagna bölgesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı artarken bölgede şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı kodlu hava durumu uyarısı da devam ediyor.

Ravenna kentinde yetkililer iki köyün derhal boşaltılması ve bölgede insan hareketliliğinin en aza indirilmesi talimatını verdi.

AFP'ye konuşan bir bölge yetkilisi selde yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.

Son olarak Faenza kentinde selin vurduğu bir evde yaşamını yitirmiş bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Bölgede halen arama kurtarma çalışmaları sürerken, 20 bin kişi de sel nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kaldı.