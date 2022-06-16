İtalya'daki helikopter kazasından önce çekilen son fotoğraf ortaya çıktı

İtalya’da 4’ü Türk, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce çekilmiş son fotoğraf İtalyan basınında yer aldı. Italy 24 News haber kanalında yayınlanan fotoğraf, basında 'Trajik kazadan önceki son gülüş' başlığıyla paylaşıldı.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı. Hayatını kaybeden Türklerin adı Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çalışanı Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar olarak açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığından Savcı Isabella Chiesi'nin yerel basında yer alan ifadelerine göre, A119 Koala tipi helikopterde modeli itibarıyla kara kutu bulunmuyordu.

Kara kutu olmamasına karşın helikopterde herhangi bir çarpma durumunda sinyal gönderen bir cihaz bulunduğunu ancak bu hadise sırasında bu cihazın da çalışmadığını kaydeden Chiesi, felaketin nedenlerine dair henüz bir açıklamaları olmadığını, teknik analizlerin sonuçlarını beklediklerini de aktardı.

İtalyan basınına konuşan uzmanlar da bu tarz kazalara yönelik araştırmalarda, insani ya da seyahat planlaması açısından hata olup olmamasından teknik ve çevresel faktörlere kadar pek çok unsurun incelendiğini ifade etti.

Öte yandan, kaza sırasında çarpmanın sonucu olarak çıkan yangın nedeniyle cenazelerin tanınmaz durumda olduğu, otopsi yapılmadan önce yurt dışındaki aile üyelerinden gelecek örneklerle DNA testi yapılacağı belirtildi.