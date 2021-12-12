İtalya'daki doğalgaz patlaması: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğalgaz patlamasında ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Haber Merkezi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi. Enkaz altında kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. 

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu çöken binada enkaz altından 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. 
Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki iki binada da hasar meydana geldiği ifade edildi. (İHA)

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