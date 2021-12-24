İtalya’da yeni yıl kutlamalarına yasak getirildi

Ülkedeki yeni yıl kutlamalarına yasak getiren İtalya’da, dış mekanlar da maske takılmasına zorunluluk getirildi.

Euronews'in haberine göre İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, daha koruyucu olduğu belirlenen “Ffp2” model maskenin toplu taşıma, tiyatro, sinema ve spor faaliyetlerinde kullanılmasının şart koşulduğunu duyurdu.

İtalya’da ayrıca konserler 31 Ocak’a kadar iptal edilirken, gece kulüpleri ve diskotekler de ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Speranza, İtalyanların yüzde 89’unun aşılanmasına rağmen 3. doz aşı kampanyasını hızlandırmak istediklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 901 bin 450 testte 44 bin 595 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı gerçekleşti.