İtalya'da toplu işten çıkarmaya karşı mücadele eden kurye ve depo işçileri başarılı oldu

İtalya'da faaliyet gösteren SDA adlı dağıtım firmasının Roma'da 17 kuryeyi işten çıkarma girişimi, kentteki işçilerin direnişi sonrasında geri tepti. SDA'nın Roma'daki üç dağıtım şubesinden 200'ü aşkın kurye çalışma arkadaşlarının işten çıkartılmasına karşı greve çıktı. Depo işçilerinin de yoğun destek verdiği grev sırasında iki şube tamamen felç oldu, binlerce koli depolarda kaldı, kamyonlar yeni malları boşaltamadı.

Grev ilanından iki gün sonra SDA zinciri işçilerin iradesine boyun eğdi, işten çıkartılan işçiler yeniden işbaşı yaptı.

Öte yandan Roma'da polisten kaynaklanan kargaşa nedeniyle iki işçi yaralandı.

Yoğun ve gergin geçen iki günün sonunda, Poste Italiane grubuna ait SDA, işçi sendikası USB'den işçi temsilcileriyle görüşmek zorunda kaldı.

Farklı depolardaki işçiler arasında dayanışma kazanımla sonuçlanırken, USB sendikası işçilerin çalışma koşulları ve ücretlerinde iyileştirmeler için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.