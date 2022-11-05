İtalya'da silahlı saldırı: Bir kişi okla öldürüldü

İtalya'da arkadaşlarıyla birlikte oğlunun doğumunu kutlayan bir adam, eğlenceden rahatsız olan komşu tarafından ok ve yay ile vurularak öldürüldü.

63 yaşındaki Evaristo Scalco, Perulu 41 yaşındaki Javier Alfredo Romero Miranda'yı öldürmesinin ardından ırksal nefret kökenli cinayetten tutuklandı. Saldırganın oku atmadan önce ırkçı hakarette bulunduğu belirtildi.

Okla vurulan Miranda, San Martino Hastanesi'ne götürüldü ve burada yaşamını yitirdi.

Aile üyeleri, 26 yıldır İtalya'da yaşayan Miranda'nın, ikinci çocuğunun doğumunu arkadaşlarıyla kutladığını ifade etti.

Öte yandan polis saldırgan Scalco'nun evinde üç yay ve 60 ev yapımı ok buldu.

GenovaToday.com'un bildirdiğine göre, oğlunun doğmunu kutlayan Javier Alfredo Romero Miranda arkadaşlarıyla barda kutlama için buluştu. Bardan ayrıldıktan sonra Miranda ve arkadaşlarından biri orada yaşayan bir akrabasından anahtar almak için saat 23.45 civarında Archivolto de Franchi mahallesine gitti.

Scalco'ysa pencereye çıkıp "gürültü yaptıkları için" onlara bağırmaya başladı ve Miranda ile arkadaşına dönük ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladı. Daha sonra Scalco eline aldığı yayla Miranda'ya ateş etti.

'İşedikleri için ok attım'

Müfettişler tarafından sorgulanan Scalco oku yalnızca Miranda ve arkadaşını duvara idrar yaparken gördükten sonra korkutmak için attığını iddia etti. Scalco, "Tartışmaya başladık ve aklımı kaybettim ama onu vurmayı amaçlamıyordum" dedi ve kurbana karşı ırkçı bir hakaret kullandığını hatırlamadığını da sözlerine ekledi.

Cenova Belediye Başkanı Giovanni Toti, "saçma bir ölüm" olarak nitelendirdiği olayı kınadı ve Miranda'nın "deli bir adamın" ellerinde hayatını kaybettiğini söyledi.