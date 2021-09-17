Hollanda'da 'Tatar yayı saldırısı': İki kişi öldürüldü

Yerel polisin bildirdiğine göre 17 Eylül'de Hollanda'nın Almeo kentinde iki kişi bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililere göre, bir kurban yaralandı ve yaralanan zanlı tutuklandı.

Ancak sosyal medyada, kimliği belirsiz bir adamın balkonda bir tatar yayı ile durduğunu gösteren çok sayıda video yayınlandı.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Olayın bıçaklama olayıyla aynı olup olmadığı belli değil.

NL Times'ın haberine göre polis olay yerinde birini gözaltına almaya çalışırken ateş etti, ancak bu kişinin ölümcül bıçaklama olaylarının şüphelisi olup olmadığı hemen belli olmadı. Yerel basında, bir adamın balkondan arbalet ateşi açtığı ve evin içinde bir ceset bulunduğu bildirildi.

Polisin ateş açtığı bildirildi.