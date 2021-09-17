Hollanda'da 'Tatar yayı saldırısı': İki kişi öldürüldü

Hollanda'da 'Tatar yayı saldırısı'nda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Yerel polisin bildirdiğine göre 17 Eylül'de Hollanda'nın Almeo kentinde iki kişi bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililere göre, bir kurban yaralandı ve yaralanan zanlı tutuklandı.

Ancak sosyal medyada, kimliği belirsiz bir adamın balkonda bir tatar yayı ile durduğunu gösteren çok sayıda video yayınlandı.

Olayın bıçaklama olayıyla aynı olup olmadığı belli değil.

NL Times'ın haberine göre polis olay yerinde birini gözaltına almaya çalışırken ateş etti, ancak bu kişinin ölümcül bıçaklama olaylarının şüphelisi olup olmadığı hemen belli olmadı. Yerel basında, bir adamın balkondan arbalet ateşi açtığı ve evin içinde bir ceset bulunduğu bildirildi.

Polisin ateş açtığı bildirildi.