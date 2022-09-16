İtalya'da sel felaketi: En az 10 ölü, 4 kayıp

İtalya'nın doğusunda Marche bölgesinde bulunan Ancona kenti çevresindeki yerleşim yerlerini etkileyen şiddetli yağışlar dün gece sele neden oldu.

ANSA haber ajansının bildirdiğine göre sel nedeniyle en az 10 kişi yaşamını yitirdi. 2'si çocuk 4 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Sel nedeniyle Otra, Trecastelli ve Senigallia gibi yerleşim yerlerinde de cadde ve sokaklar su ve çamurla kaplanırken bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Selden en çok etkilenen Sassoferrato kasabasının Belediye Başkanı Maurizio Greci, sel öncesinde özel uyarı almadıklarını, sadece rüzgar ve yağış olabileceğine ilişkin "sarı" (orta) düzeyde uyarı yapıldığını söyledi.